وكيل وزارة الصحة يكشف لـ"مراسلنا" تفاصيل انشاء مستشفى للأمراض النفسية غرب غزة

نفى الوكيل المساعد لوزارة الصحة بغزة، المهندس بسام الحمادين، اليوم الاحد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص افتتاح وزارة الصحة، مستشفى جديد للأمراض النفسية والعقلية في قطاع غزة.

وقال الحمادين، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "ما يتم تداوله بشأن افتتاح مستشفى خاص بالأمراض الصحية والنفسية، هو عارٍ عن الصحة، ولا يوجد علم لدى الصحة بخصوص ذلك".

وأشار الوكيل، إلى أن وزارة الصحة بغزة تعكف على إنشاء مستشفىبلب للصحة النفسية والعقلية غرب مدينة غزة، موضحًا أن تكلفة تجهيزه كاملاً قد تصل قرابة الخمسة ملايين دولار.

وأضاف الحمادين، أن هذا المستشفى ممول من مؤسسة ماليزية، وقد يكتمل بناءه بعد عامٍ ونصف، وهو مخصص أيضًا لمعالجة الأشخاص المدمنين، لافتًا إلى أنه بحاجة على تجهيزات طبية ولوجستية خاصة لاستكماله.

جاء بناءه، في ظل حاجة القطاع المحاصر منذُ سنوات إلى مستشفى بكامل التجهيزات اللازمة، لا سيما أن المشفى الموجود حاليًا الذي تم بناءه في فترة الستينيات لا تكفي عدد الأسرة فيه للمرضى علاوة عن الكوادر الطبية، كما يبيّن الحمادين.

وكانت تصريحات قد سُربت، أمس، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكيد من صحتها، أشارت إلى افتتاح بناء مستشفى قطري الماني فلسطيني في القطاع، تحت بند تفاهمات تهدئة بين (حماس) والاحتلال الإسرائيلي.