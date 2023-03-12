ما هي حكاية كاسيميرو والبطاقات الحمراء..؟!

تعرض النجم البرازيلي، كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، للطرد في مباراة الفريق ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعادل سلبيا مع ضيفه ساوثهامبتون على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 مساء الأحد.

وفي الدقيقة الـ34 من المباراة، حصل كاسيميرو على بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف ضد لاعب فريق الخصم كارلوس ألكاراز، ليضطر أصحاب الأرض لاستكمال المباراة لنحو ساعة كاملة بـ10 لاعبين.

ويذكر أنه تم طرد كاسيميرو مرتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر، كما حصل لاعبو مانشستر يونايتد على بطاقتين حمراوتين مُنذ عام 2021، كانت من نصيب كاسيميرو فقط، وبذلك أصبح كاسيميرو هو أول لاعب يحصل على بطاقتين حمراوتين في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر يونايتد.

وسبق أن طُرد كاسيميرو أيضًا في مباراة كريستال بالاس يوم 4 فبراير/ شباط الماضي قبل 36 يوما، بعد تورطه في مشاجرة مع لاعبي المنافس، ليتم إيقافه 3 مباريات.

ويُشار إلى أن المثير أن كاسيميرو خلال 36 يوما فقط عادل ما واجهه في 10 سنوات مع ريال مدريد، حيث حصل على بطاقتين حمراوتين مع "الشياطين الحمر"، في الوقت الذي حصل فيه على نفس العدد من البطاقات الحمراء مع ناديه الملكي السابق منذ 2013 حتى 2023