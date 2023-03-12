بالفيديو والصور "الوطواط" غيمة شباك الصيادين في غزة!

كشف نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، اليوم الأحد، عن كميات وأسعار أسماك (الوطواط) التي تم اصطيادها مؤخرًا من بحر قطاع غزة، وعن حالة استمرار تصدير كميات من أصناف أخرى خارج القطاع.

وقال عياش، لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": إن "كميات اصطياد الصيادين لهذا النوع من الأسماك وبحجام كبيرة كانت متواضعة مقارنة بالأعوام السابقة في هذه الأيام، حيث بلغ عددها ما يقارب الـ70 سمكة".

وأضاف أن عمليات اصطياد "الوطواط" تم من أعماق البحر وليس على الشاطئ، وأشار إلى أن سعر الكيلو منه يُباع للمستهلكين في الأسواق بـ 10 شيكل، متوقعًا أن يصل إلى 8 ، لا سيما أن هذه الكميات تعد في بداية الموسم أي أنه في الأيام المقبلة ستزداد كميات الصيد.

ولفت إلى أن اصطيادها يتم عندما تكون الأجواء مشمسة.

وانشرت صور ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإخراج العاملين أسماك "الوطواط" من "اللينشات" من مياه ميناء غزة بواسطة حبل بعد اصطيادها بالشباك، مع بهجة حارة من الصيادين والمواطنين المتواجدين على الشاطئ.

وعن عمليات تصدير الأسماك خارج القطاع، أكد النقيب، أن عمليات تصدر الأسماك عبر معبر كرم أبو سالم مستمرة، لكنها ضئيلة، إذ أنه كميات التصدير وصلت 40 طنًا، مقارنة بالسابق بـ100.

ولا تزال بحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرقل عمل الصيادين أثناء عملهم في البحر، حيث تمنعهم من الوصول إلى مسافات أبعد، وهو ما يحرمهم من اصطياد بعض من أنواع الأسماك التي لا تتواجد إلى في أعماق أكبر، إضافة إلى الاعتداء عليهم، وفق عياش.