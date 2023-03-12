أرسنال يتفوق على فولهام بثلاثية

تفوق نادي ارسنال الإنجليزي، مساء اليوم الأحد،على فولهام بثلاثية نظيفة في "ديربي لندن" المصغر ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي، استضافهما في إستاد ملعب كرافين كوتاج في العاصمة لندن، حيث يواصل ارسنال زحفه نحو اللقب الغائب منذ 20 عاما.

وبهذا الفوز، رفع الفريق رصيده إلى 66 نقطة وحيدا بصدارة البريميرليغ بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه نادي مانشستر سيتي.

وأنهى ارسنال اللقاء خلال مجريات الشوط الأول، وسجل أهدافه الثلاثة، وافتتح له لاعبه البرازيلي غابرييل ماجاليس التسجيل في الدقيقة الـ22 مستغلا تمريرة متقنه من زميله البلجيكي لياناردو تروسارد.

ولم تمض سوى دقائق قليلة حتى سجل هداف الفريق البرازيلي الآخر غابرييل مارتينيلي الهدف الثاني مستغلا تمريرة من النجم تروسارد أيضا.

كما سجل نجم "الغانرز" النرويجي مارتن أوديغارد في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط، الهدف الثالث بعد تمريرة من نجم اللقاء البلجيكي تروسارد.