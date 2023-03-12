غزة: تخفيضات بمحال الأدوات المنزلية تستقطب الزبائن بكثافة قبل أيام من شهر رمضان

بدأت المحلات التجارية و خصوصاً محلات الأدوات المنزلية في قطاع غزة بعرض ما لديها من سلع و أدوات منزلية تستقطب نساء القطاع، و خصوصاً الأدوات اللازمة لإعداد و تحضير الطعام في شهر رمضان المبارك.

و تستقطب العديد من المحلات التجارية الزبائن من خلال توفير جميع احتياجات المستهلكين من الأدوات المختلفة، أبرزها أواني الطبخ ، وأواني حفظ الطعام ، والأكواب والأطباق، و حافظات المشروبات الساخنة، و من أبرز الأدوات التي تستقطب النساء هي الأدوات المزخرفة الرمضانية، و الكثير من الأشكال المستخدمة في تزيين المنزل، كأحبال الزينة و فوانيس رمضان التي تبرز أجواء رمضان.

الى جانب ذلك، تكثر حملات التخفيضات على الأسعار في الأسواق، بل تتنافس المحلات التجارية في تقديم اقل سعر حتى يتم جذب عدد أكبر من الزبائن.

يقول التاجر إبراهيم عابد، صاحب أحد محلات بيع الأدوات المنزلية إن الأيام التي تسبق شهر رمضان المبارك فرصة جيدة للتجار، حيث أن هناك اقبال جيد على شراء الأدوات اللازمة في شهر رمضان المبارك، مشيراً الى أن المواطنين يقبلون على شراء الأفران و أجهزة الغاز و أواني الطهي المختلفة.

وأوضح عابد في حديث لـ وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أن الأسعار تختلف حسب جودة السلعة، فهناك اواني و أدوات شعبية منخفضة الأسعار، في حين هناك أدوات جودة عالية ترتفع أسعارها قليلاً.

و لفت الى توفر كميات كبيرة من البضائع في أسواق غزة، كما تشهد الأسواق حالياً حملات تخفيض على الأسعار، حيث أن أسعار الكثير من الأدوات في متناول اليد للجميع.

احمد إسماعيل، موظف بأحد محلات بيع الأدوات المنزلية، أكد أن انخفاض الأسعار على الأدوات المنزلية و لوازم شهر رمضان في هذا العام زاد إقبال المواطنين على شراء ما يلزمهم.

من جهتها قالت المتسوقة نورة، 37 عاماً إنها تهتم بتغيير الأواني المنزلية و شراء أواني و أدوات جديدة في شهر رمضان، لافتة الى أن استبدال الأواني القديمة بأخرى جديدة عادة تسبق شهر رمضان، بل وترتبط به بشكل كبير حتى أصبح الجميع يحرص عليها أكثر من اختيار الأطعمة ذاتها.

و أشارت الى أن انخفاض الأسعار في الأسواق في هذا العام شجعها على شراء أدوات جديدة، مؤكدة أن المحلات التجارية تعرض أدوات بتصميمات جديدة و مزخرفة بأشكال رمضانية، و في نفس الوقت تقوم بحملات تخفيض على الأسعار.

و لفتت نورة الى أن تخفيض الأسعار ضروري في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به قطاع غزة، حيث أن العديد من السيدات يقبلن على الشراء نظراً لانخفاض الأسعار.

و تزدحم محلات الأدوات المنزلية طوال أيام الشهر بالنساء وربات البيوت الراغبات في اقتناء كل جديد لمطابخهم.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد حلول شهر رمضان 2023 يصادف يوم الخميس الموافق 23 مارس/آذار المقبل.