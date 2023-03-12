لابورتا معلقاً على بيان ريال مدريد: سندافع عن برشلونة ونظهر براءة النادي

رد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اليوم الأحد12/3/2023م، على إعلان ريال مدريد تحركه قضائيا ضد النادي الكتالوني، في قضية الفساد المتعلقة بخوسيه ماريا نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليجا.

وكتب خوان لابورتا، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جمهور برشلونة كونوا هادئين.. برشلونة بريء من الاتهامات، وضحية حملة ضد شرفه يشارك فيها الجميع الآن. لا مفاجأة في ذلك".

وأضاف رئيس برشلونة: "سندافع عن برشلونة ونظهر براءة النادي، وسيتعين على الكثيرين تصحيح ما فعلوه".

وأعلن ريال مدريد، في بيان رسمي، اليوم، عن مشاركته في الشكوى المقدمة من المدعي العام ضد برشلونة، بمجرد فتح القاضي الباب أمام الأطراف المتضررة.

يذكر أن يوم الجمعة الماضية، أدان مكتب المدعي العام في إسبانيا، نادي برشلونة في قضية الفساد وتقديم دفعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليجا.