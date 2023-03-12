موعد حلول شهر رمضان 2023 في جمهورية مصر العربية

موعد حلول شهر رمضان 2023 في مصر، تشهد محركات البحث العالمية، و من بينها محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة خلال هذه الأيام عن موعد شهر رمضان 2023 في جمهورية مصر العربية، و خصوصاً أن المسلمين في مصر و العالم ينتظرون موعد حلول شهر رمضان بشوق كبير، لأنهم فيه يتقربون الى الله عز و جل بالعبادات التي يتضاعف اجرها خلال شهر رمضان 2023، و في هذه المقالة يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" موعد حلول شهر رمضان المبارك 2023 في مصر.

موعد حلول شهر رمضان 2023 في مصر

يعظم المسلمون في كل الدول العربية والإسلامية شهر رمضان، إذ يمثل لهم وقتا مستقطعا ينشغلون فيه بالقرب من الله وإقامة شعائره واغتنام أيامه المباركة، و في جمهورية مصر العربية يستعد المصريون لاستقبال شهر رمضان المبارك بطقوس خاصة بهم، حيث بدأ المصريون بتعليق زينة رمضان و الفوانبس الرمضانية، كما بدأت الأسر المصرية بشراء ما يلزمها من مواد غذائية لها علاقة بالشهر الكريم.









ما هو موعد شهر رمضان 2023 في مصر؟

تعتبر مصر من الدول العربية والإسلامية التي تستطلع هلال الشهر الفضيل وفقا للرؤية الشرعية والحسابات الفلكية أيضا، ويكون ذلك فيما يعرف بـ"يوم الرؤية" الموافق 29 من شهر شعبان.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري والركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، يستحوذ على مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين حيث أنزل الله عز وجل فيه القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر.

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ويتسم رمضان بأنه شهر الخير والتقوى والإحسان، فيه يصوم المسلمون عن الطعام والشراب خلال الفترة ما بين شروق الشمس وغروبها، ويستمر إما 29 أو 30 يوماً.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2023

ويجري تحديد موعد رمضان 2023 اعتمادا على التقويم الإسلامي القمري، أي من خلال تحري الهلال ورؤيته بصرياً في السماء.

ووفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد رمضان في مصر 2023 يحل يوم الخميس الموافق 23 مارس/آذار المقبل.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان الذي يطلق عليه "يوم الرؤية"، إذ تعتمد القاهرة في تحديد أول أيام الشهر المعظم على الحسابات الفلكية بجانب الرؤية الشرعية.