تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بيلباو اليوم، يخوض برشلونة الاسباني، مساء اليوم الإثنين 12/3/2023م، الجولة الـ25 من الدوري الاسباني أمام أتلتيك بيلباو وعينه على مواصلة الصدارة وتوسيع الفارق بينه والغريم ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الاسباني برصيد 56.

لهذا متابعين الكرام في كل مكان سنضع لكم بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني اليوم الإثنين 12/3/2023م، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى من قبل المتابعين وعشاق برشلونة الاسباني عن تشكيلة الفريق المتوقعة أمام أتلتيك بيلباو اليوم.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بيلباو

ولعل ما يختلف في تشكيلة برشلونة أمام أتلتيك بيلباو هو عودة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عقب حصوله على التصريح الطبي للمشاركة.

وبحسب وسائل الإعلام الاسبانية الكتالونية، فأن برشلونة سيدخل مباراته أمام أتلتيك بيلباو والتي ستقام على أرضية ملعب سان ماميس معقل الفريق أتلتيك بيلباو عند الساعة الـ23:00 بتوقيت العاصمة السعودية مكة المكرمة وكذلك الدوحة القطرية، عند الساعة الـ22:00 بتوقيت القدس الشريف والقاهرة.

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تشكيلة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

ويحتل برشلونة المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة.

وستنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني اليوم الاثنين، عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية وتحديداً قناة beIN Sports HD 1 بتعليق التونسي العالمي عصام الشوالي.

تشكيلة برشلونة أمام أتلتيك بيلباو

ووفقاً لتشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بيلباو اليوم، ستكون وفقاً لصحيفة سبورت الاسبانية على النحو التالي:

تشكيلة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني اليوم