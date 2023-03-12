محمد صلاح يتعرض لعملية سرقة في القاهرة

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد12/3/2023م، عن تعرض النجم المصري مهاجم ليفربول لعملية سرقة لمنزله في العاصمة المصرية "القاهرة".

وبحسب مصادر أمنية مصرية، قالت إنها تلقت بلاغ يفيد بسرقة الفيلا الخاصة بالنجم محمد صلاح، حيث قدم نجل خال اللاعب بلاغًا بالواقعة.

وبينت المصادر أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة وقامت بتفريغ كاميرات المراقبة، وكذلك سؤال شهود العيان ورجال الأمن في المنطقة، لمعرفة ملابسات عملية السرقة والوصول للجاني.

يشار إلى أن محمد صلاح حقق رقمًا قياسيًا مع ليفربول الإنجليزي منذ أيام، بعدما أصبح الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفًا، متفوقًا على روبي فاولر.