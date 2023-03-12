مهجة القدس ضرورة بلورة استراتيجية وطنية داعمة للأسرى

أكد أ. تامر الزعانين الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، بضرورة بلورة استراتيجية وطنية داعمة للأسرى، جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمه الملتقى الفكري التقدمي صباح اليوم الأحد بمدينة غزة.

وقال الزعانين: "الاحتلال يهدف من فرض القوانين والتشريعات ومنها قانون إعدام الأسرى وعدم تقديم العلاج لهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة زيادة جرائمه والتنكيل بالأسرى داخل السجون الصهيونية".

وأضاف الزعانين بأن هناك جهود تبذل من كافة المؤسسات الرسمية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، مطالبًا الكل الفلسطيني المزيد من الجهد، والمزيد من الاستنفار والقوة لدعم أسرانا، وأن تتحول هذه الحالة المساندة للأسرى وهذه الحاضنة الفلسطينية للأسرى إلى حركة متصاعدة تشتعل في كل المناطق الفلسطينية في الداخل والخارج.

ودعا الفصائل الفلسطينية بضرورة الوحدة الفلسطينية وإبقاء سيف المقاومة مشروعًا خلف الأسرى في معركتهم المطالبة بالحرية أو الشهادة والعمل على تخفيف وطأة هذه الهجمة على الأسرى وتثبيت حقوقهم داخل السجون على كافة المستويات والعمل على تحرير الأسرى من داخل سجون الاحتلال الصهيوني.