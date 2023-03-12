بعد 17 عاماً.. شيخ الأسرى على موعد مع الحرية غداً وتفاصيل استقباله  

كشفت مؤسسات الأسرى والقوى ومحافظة رام الله والبيرة تفاصيل استقبال الأسير اللواء فؤاد الشوبكي في رام الله المقرر الإفراج عنه غداً بعد 17 عاماً من الاعتقال.

ودعت مؤسسات الأسرى للمشاركة في استقبال شيخ الاسرى القائد فؤاد الشوبكي وذلك غداً الاثنين الموافق ٣/١٣ بعد وضع اكليل من الزهور على ضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات، ومن ثم التوجه الى قاعة. مجمع رام الله الترويحي في ردانة لإقامة مهرجان استقبال الأخ القائد فؤاد الشوبكي.

وبينت مؤسسات الاسرى انه سيتم استقبال المهنئين يومي الثلاثاء، والأربعاء من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثامنة مساءً في نفس المكان.

ويشار الى أن الأسير فؤاد الشوبكي (83 عاماً)، على موعد مع الحرية غداً الاثنين بعد أن أمضى 17 عاماً في الأسر، وهو أكبر الأسرى سنّا في سجون الاحتلال.