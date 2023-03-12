مجموعات عرين الأسود تهدد الاحتلال بعمليات ثأر رداً على جرائم نابلس وجنين

هددت مجموعات عرين الأسود اليوم الأحد 12/3/2023 بتنفيذ سلسلة عمليات ثأر مستمرة ، قائلاً للاحتلال "ما عليكم الآن إلا أن تستعدّوا لموجة جديدة من عملياتنا بتوقيع من أفرادنا في عرين الأسود "

وبينت مجموعات عرين الأسود أنه "بعد رصدٍ دقيق لوحدة غولاني الصهيونية على حاجز صرة الاحتلالي تحركت إحدى مجموعتنا المقاتلة لنصب كمين لهذه الوحدة والاشتباك معهم، وبعد أن تبيّن لنا بأن عناصر هذه الوحدة ينصبون كميناً لمجموعتنا القتالية قرر أبطالنا في المجموعة التسلّل لإيقاع جنود هذه الوحدة في كمينٍ أكبر وأوسع ، وشاءت إرادة المولى عز وجل ووقع الإشتباك من مسافة الصفر قبل أن يتوزع مقاتلونا في المنطقة ، فارتقوا شهداء مقبلين غير مدبرين".

وأوضحت مجموعات عرين الأسود أن الدماء النازفة من نابلس إلى جنين مروراً بكل شبرٍ في فلسطين لا تُزدنا إلا إصراراً على مواصلة طريق النصر والتحرير.

وقالت مجموعات عرين الأسود رسالتنا للعدو الصهيوني: إن إنجازكم الذي تدّعونه بتصفية مقاتلينا ما هو إلا رسالة أخرى لكم، لنؤكد لكم من جديد بأن عرين الأسود تتحرك باحثةً عنكم في كل مكانٍ وزمان، و ستجدوننا في الظلام الحالك وفي وضح النهار، ستجدون أسودنا تحت الحجر وخلف الشجر ، سنخرج لكم من قلب الصخر ونهبط لكم من السماء".