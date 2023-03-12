بالصور مؤسسة شهيد تبدأ بتوزيع مكرمة مالية من إيران لعوائل الشهداء بغزة

بدأت جمعية أنصار الخيرية، بتوزيع مكرمةً ماليةً مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعوائل شهداء الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع مؤسسة شهيد الإيرانية.

وقال مسؤول الإعلام في جمعية أنصار الخيرية ناصر الشيخ علي:"إن المكرمة المالية الإيرانية تقدر بنحو مليوني دولار ضمن المساعدات الشهرية التي تقدمها مؤسسة شهيد فلسطين بالتعاون مع مؤسسة أنصار الخيرية وشملت سبعة آلاف أسرة شهيد".

وبين الشيخ علي، أن المكرمة تأتي قبيل قدوم شهر رمضان المبارك لتقديم المساعدة والدعم وتعزيز صمود عوائل الشهداء في ظل الحصار الخانق الذي يعيشه قطاع غزة .





ووجه الشيخ علي التحية للجمهورية الإسلامية التي تدعم وتساند القضية الفلسطينية رغم ما تمر به من حصار وضغوط امريكية .

ودعا الشيخ علي الدول العربية والاسلامية أن تقدم المساعدات لعوائل الشهداء أسوة بالجمهورية الاسلامية الايرانية التي ترعى الآلاف من أسر الشهداء .

وحث، الدول العربية أن تحذوا حذوا إيران وتقوم بمساعدة الشعب الفلسطيني وشهداءه ومعتقليه وجرحاه في ظل الحصار "الإسرائيلي" المطبق على القضية الفلسطينية وعلى غزة على وجه الخصوص.

في ذات السياق، وجهت عوائل الشهداء التحية للجمهورية الإسلامية ولقيادتها وشعبها الذي يدعم جهاد ونضال الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه .