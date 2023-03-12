الريال الإيراني يرتفع...والسبب السعودية!

سجل الريال الإيراني ارتفاعا اليوم الأحد 12/3/2023 في أعقاب اتفاق طهران والرياض على إعادة العلاقات الدبلوماسية ، حيث سجل الريال 439 ألفا مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة غير الرسمية مقارنة مع 477 ألفا.

وبين موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني "بونباست"، قد هبط إلى مستوى قياسي عند 601500 للدولار في أواخر فبراير الماضي.

يذكر أن الريال الإيراني فقد نحو 30 في المائة من قيمته منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد في سبتمبر.

العملة الإيرانية عادت للارتفاع في مارس الجاري بعد تراجع التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني على ما يبدو، بالتزامن مع زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران.

ويشار الى ان الرياض وطهران أعلنتا الجمعة، أنهما ستعيدان فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي المبرمة قبل أكثر من عقدين.