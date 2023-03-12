عز الدين : إعدام الشهداء في نابلس جريمة بشعة والاحتلال يتحمل المسؤولية

أكد طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية أن إعدام الشهداء الثلاثة التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم قرب قرية صرة جنوب نابلس هي جريمة بشعة جديدة تسجل في سجل الاحتلال الغاصب.

قال عز الدين: إن الجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنا ومقاوميه تثبت كل يوم أن حكومة الاحتلال الإرهابية تعلن الحرب الشاملة على شعبنا وتستخدم كل الطرق البشعة التي تستوجب الرد عليها بكل الطرق والوسائل.

وشدد عز الدين على حكومة الاحتلال النازية تتحمل مسؤولية جرائمها وستبقى مقاومة شعبنا ثابتة على دربها ولن تتراجع مهما كانت التضحيات فالاحتلال حتما إلى زوال.

استشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين، إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 13 مارس 2023، غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة عن اسماء الشهداء الذين ارتقوا وهم : الشهيد محمد جهاد الشامي والشهيد عدي عثمان الشامي والشهيد محمد رائد الدبيك الحرية لرفيقهم الرابع الأسير إبراهيم العورتاني.

وزعم الإعلام العبري، أن قوات الاحتلال اغتالت 3 مقاومين فلسطينيين على مفرق صرة غرب نابلس مشال الضفة المحتلة.

وقال المراسل العسكري لـ إذاعة جيش الاحتلال "دورون كدوش": في كمين محكم.. "قتل" الجيش الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة مقاومين بينما اعتقال رابع.

وادعى المراسل العسكري، أن الشهداء الثلاثة، نفذوا عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيت غرب نابلس.