جامعة الأقصى تطلق فعاليات "مؤتمر هجرة رأس المال البشري: الواقع ورهانات المستقبل”

أطلقت كلية الآداب بجامعة الأقصى ، فعاليات مؤتمرها الرابع بعنوان: "هجرة رأس المال البشري: الواقع ورهانات المستقبل" تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د محمود أبو مويس.

وحضر إطلاق المؤتمر ، وبحضور رئيس مجلس الأمناء م. علي أبو شهلا، والقائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د أيمن صبح، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وعميد كلية الآداب د. محمود الشامي، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أ.د خالد صافي، وضيف الشرف د. جهاد شعت، وعدد من رؤساء الجامعات، والشخصيات الاعتبارية والوطنية، وأعضاء مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، بالإضافة لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بمشاركة عشرات الباحثين من دول عربية مختلفة ، والذي ستستمر جلساته لمدة يومين في أحد فنادق غزة.