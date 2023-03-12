بالفيديو أحد شهود عيان يوضح تفاصيل اغتيال الاحتلال للشبان الثلاثة من نابلس

قال أحد شهود عيان اليوم الأحد 12/3/2023 : "اإن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة الليلة الماضية صوب أحد السيارات، مما دفعنا للتوجه لمعرفة اتجاه الصوت".

وتابع " شاهدنا من منزلنا 3 شبان ملقيين على الأرض، والسيارة في مكانها، وإطلاق النار من أعلى البناية ..."

أوضح أن قوات الاحتلال واصلت إطلاق النار بكثافة من فوق البناية، التي تواجدت في المكان لفترة، لتعتقل فيما بعد شاب رابع.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد ثلاثة مقاومين فلسطينيين، إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 13 مارس 2023، غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزعم الإعلام العبري، أن قوات الاحتلال اغتالت 3 مقاومين فلسطينيين على مفرق صرة غرب نابلس مشال الضفة المحتلة.

وقال المراسل العسكري لـ إذاعة جيش الاحتلال "دورون كدوش": في كمين محكم..."قتل"الجيش الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة مقاومين بينما اعتقل رابع.

وادعى المراسل العسكري، أن الشهداء الثلاثة، نفذوا عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيت غرب نابلس.