الاسرى يواصلون خطوات العصيان لليوم الـ27 والإعلان عن يوم الثلاثاء يوم وطني

يواصل الأسرى داخل سجون الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الأحد 12/3/2023 معركتهم ضد السجان "خطوات العصيان" لليوم الـ27 على التوالي ، ضد إجراءات بن غفير المتطرف ضد الاسرى .

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، طالبت أمس، أن يكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع فعالية وطنية لإحياء ذكرى "الثلاثاء الحمراء" التي قدم فيها شعبنا خيرة أبنائه على مشنقة الحرية زمن الانتداب والاحتلال البريطاني.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" يجب أن يكون يوم الثلاثاء "ثلاثاء الحرية"، ليلتقي صوتنا بصوت الجماهير بهتافٍ واحد "حرية ... حرية ... حرية""، مؤكدة أن الوحدة داخل الأسر في مواجهة السجان يجب تعزيزها، وأن تتجسد خارج

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، أمس السبت ، أنّ (لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال)، ستواصل تنفيذ برنامجها النضاليّ (خطوات العصيان) الممتد منذ (26 يومًا)، وذلك حتّى الإعلان عن الشّروع بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشّهادة)، وستكون خطوة الإضراب، مرهونة بموقف إدارة السّجون بشأن مطالب الأسرى، المتمثلة بتراجعها عن كافة الإجراءات التي أعلنت عنها.

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّه وحتّى اللحظة، ترفض إدارة السّجون الاستجابة لمطالب الأسرى، المتمثلة بوقف كافة الإجراءات التي أعلنت عنها، والتي بدأت بتنفيذ مجموعة منها، استنادًا إلى توصيات الوزير الفاشي (بن غفير)، والإجابة الوحيدة التي تقدمها إدارة السّجون للأسرى، أنّ هذه الإجراءات جاءت بتوصيات سياسية من (بن غفير).

وينفّذ اليوم الأسرى وفقًا للبرنامج النضاليّ، عدة خطوات في سياق تكثيف خطواتهم اليومية: (ارتداء زيّ الشاباص) كرسالة مستمرة لاستعداد الأسرى للمواجهة، وعقد جلسات تعبئة أثناء الخروج إلى ساحات السّجون (الفورة)، والاعتصام في الساحات بعد (الفورة)

وإضافة إلى الخطوات المشتركة، ينفّذ سجن (النقب) عدة خطوات إضافية ومركزية، تندرج في إطار خطوات (العصيان)، تعتمد على عرقلة نظام الإجراءات اليومية التي تفرضها إدارة السّجن على الأسرى، علمًا أن سجن (النقب) شهد عدة عمليات اقتحام وأحداث خلال الفترة الماضية، بعد احتجاجات نفّذها الأسرى ضد جملة من إجراءات خاصّة أعلنت الإدارة عن تنفيذها بحقّهم.