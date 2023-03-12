بالفيديو إضراب في نابلس حدادًا على أرواح الشهداء الثلاثة

دعت محافظة نابلس للإضراب الشامل حداداً أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 12 مارس 2023، بعد اشتباكات مسلحة.

وصدحت مساجد نابلس بإعلان الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا على حاجز صرة غرب نابلس، صباح اليوم.

استشهد ثلاثة مقاومين فلسطينيين، إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 13 مارس 2023، غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزعم الاعلام العبري، أن قوات الاحتلال اغتالت 3 مقاومين فلسطينيين على مفرق "جيت" غرب نابلس مشال الضفة المحتلة.

وقال المراسل العسكري لـ إذاعة جيش الاحتلال "دورون كدوش": في كمين محكم.. "قتل" الجيش الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة مقاومين بينما اعتقال رابع.

وادعى المراسل العسكري، أن الشهداء الثلاثة، نفذوا عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيت غرب نابلس.