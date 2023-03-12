علاج محتمل لمرض السرطان عبر دراسة أجزاء من الحمض النووي

توصل مجموعة من العلماء إلى احتمالية الوصول إلى علاج من مرض السرطان، بعد اكتشاف كيفية تصرف أجزاء من الحمض النووي المرتبطة بالجينات المسببة للمرض، موضحين أن تلك الأجزاء تساعد على انتشار السرطان، وتساهم في مساعدة الأورام على اكتساب مقاومة للأدوية المضادة للسرطان.



ورأى العلماء أن الأجزاء داخل الحمض النووي مسؤولة عن عدد كبير من السرطانات الأكثر تقدما والأكثر خطورة، مؤكدين أن اكتشاف كيفية تصرف هذه الأجزاء يساعد في إيجاد علاج للسرطان.



وقال العلماء إن الأجزاء من الحمض النووي المعروفة باسم الحمض النووي خارج الصبغيات أو ecDNA - يمكن أن يحدث ثورة في علاج بعض الأورام الأكثر عدوانية التي تؤثر على الناس اليوم.