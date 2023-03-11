أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12 مارس 2023- سعر الذهب بالجنيه- زادت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الأحد 12 مارس/ آذار 2030، بالتوازي مع صعود أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية مع تباين توقعات رفع الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12 مارس 2023

وارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم الأحد مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، المتوقع إعلانها اليوم الأحد لتقييم المسار المحتمل لرفع الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

قفز سعر الذهب اليوم في مصر وفق تحديث يومي، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 2102.75 جنيه للشراء، و2125.75 جنيه للبيع، مقابل 2080 جنيهاً للشراء، و2114.25 جنيه للبيع، أمس، بزيادة أكثر من 22 جنيها للغرام وفقا للأسعار المعلنة على منصة "آي صاغة"، أمس واليوم.

ويتم إضافة بعض الرسوم على سعر الذهب في مصر مثل المصنعية والدمغة والضريبة.

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ومع المصنعية فإن سعر الغرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 إلى 120 جنيها.

كما زاد سعر غرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم إلى 1577.25 جنيه للشراء، و1594.25 جنيه للبيع، مقابل 1560 جنيهاً للشراء، و1585.75 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

صعد سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلى 1840 جنيهاً للشراء، و1860 جنيهاً للبيع، مقابل 1820 جنيهاً للشراء، و1850 جنيهاً للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر 65588 جنيها بما يعادل 1832 دولارا، وفقا لمنصة "جولد برايس توداي".

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سجل سعر الجنيه الذهب btc عيار 21 اليوم في مصر 16180 جنيها.

هل سينخفض سعر الذهب في الأيام القادمة؟

ولا يتوقع أن يتراجع سعر الذهب في المستقبل القريب داخل مصر إذ يرتبط بسعر الجنيه مقابل الدولار، وترجح معظم بنوك الاستثمار أن يرتفع سعر الدولار في مصر مستقبلا.

في المقابل قد يؤثر التراجع المتوقع في أسعار الذهب عالميا نتيجة رفع أسعار الفائدة في كبح أثمان الذهب داخل مصر.

أسعار الذهب عالميا

بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1832.24 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1836.20 دولار للأوقية.

ومع هذا، فقد المعدن الأصفر 1.2 % هذا الأسبوع ويتجه لتكبد خسائر للأسبوع الخامس في ستة أسابيع.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع من رفع أكبر وربما أسرع للفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويثبط رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائدا.

كما يتجه مؤشر الدولار صوب مكاسب أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 20.03 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.3 % إلى 932.20 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.9 % إلى 1376.46 دولار للأوقية.

وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية، مع تسجيل الفضة لأسوأ أسبوع لها منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول.