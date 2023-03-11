أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 12 مارس 2023 – قفزت أسعار الذهب اليوم في السعودية لمستويات قياسية جديدة، وافتتحت تعاملات الأحد 12 مارس/ آذار 2023 بزيادة في عيار 21 الأكثر مبيعا.

ويرتبط سعر الذهب في السعودية بالسوق العالمية التي تلقت دفعة قوية وغير متوقعة بواقع 2% زيادة بالأسعار، جراء إغلاق بنك سيليكون فالي الأمريكي وما تبعه من نزيف خسائر في قطاع البنوك الأمريكية والأوروبية وأيضا الآسيوية، ما دفع المستثمرين للجوء إلى المعدن النفيس كملاذ آمن للادخار وقت الأزمات.

والذهب في أسواق السعودية يتمتع بشعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ نظراً لأن تكلفة المصنعية على كل غرام من الذهب هي الأقل بين الدول العربية، كما يدخل في تكوينه الزئبق فيجعله أكثر ليونة بما يسمح بتشكيل مشغولات ذهبية متنوعة، ويتمتع أيضاً بلون أصفر مميز ومطلوب خصوصاً من المستهلك العربي.

صعد سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية خلال تعاملات صباح الأحد 12 مارس/ آذار الجاري إلى 225.61 ريال (60.10 دولار)، مقابل 221.07 ريال (58.89 دولار)، أمس بحسب منصة " goldprice".

وهذا هو المؤشر الرئيسي للسعر في السعودية، بينما يعتمد سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء في المحلات والمتاجر على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر والعلامة التجارية.

سعر غرام 21 اليوم في السعودية

ارتفع سعر الذهب في السعودية غرام عيار 21 اليوم ليسجل 197.41 ريال (52.59 دولار)، مقابل 193.44 ريال (51.53 دولار) بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 169.21 ريال (45.08 دولار)، مقابل 165.81 ريال (44.17 دولار) أمس.

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

بلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية اليوم 225 ريالا، مقابل 228.43 ريال للعيار 21 أمس الجمعة، وفقا لمنصة saudigoldprice.

وسجل متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية اليوم 195 ريال للعيار 18.

يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5%، أي أن الضريبة ليست على قيمة الذهب بل فقط على مصاريف صناعتها.

أسعار الذهب عالميا

قفزت أسعار الذهب العالمية بنحو 2% بنهاية تعاملات آخر جلسة تداول، بدعم من تراجع عائدات السندات الأمريكية والأسواق المالية بوجه عام وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي طغت على تأثير بيانات قوية للوظائف الأمريكية مما أثار موجة لشراء المعدن الأصفر بحثا عن ملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية في آخر جلسة تداول أسبوعية له 1.9% إلى 1864.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 فبراير/ شباط.

وصعدت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان 1.9% لتصل إلى 1869.10 دولار للأوقية.

وأثرت أزمة بنك سيليكون فالي الأمريكي بقوة على الأسواق العالمية وتحديداً أسهم البنوك، الأمر الذي بدوره أعطى دفعة قوية لأسعار الذهب عالميا باعتباره مخزنا للقيمة في أوقات عدم التيقن.

وعن أسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة خلال المعاملات الفورية ليصل إلى 2.1% إلى 20.49 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 3.5%.

وزاد سعر البلاتين بنسبة 1.4% إلى 957.67 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.8% إلى 1378.09 دولار للأوقية.