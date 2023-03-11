23 عملا مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 23 عملا مقاوما، أدت لتسجيل إصابتين في صفوف الاحتلال.

وفي التفاصيل، سجلت 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإحراق نقطتين عسكريتين وإلقاء 3 زجاجات حارقة، إلى جانب عملية تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 10 نقاط.

واندلعت مواجهات في باب العامود بالقدس وعين بوبين برام الله، فيما فجر المقاومون عبوات ناسفة على حاجز قلنديا.

وفي جنين أطلق مقاومون النار صوب الاحتلال عند مستوطنة حومش والحفيرة والزبابدة، التي اندلعت فيها مواجهات مع قوات الاختلال.

وتصدى الشباب الثائر للمستوطنين في حوارة بنابلس وألقوا الحجارة صوب الاحتلال، فيما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال في الشويكة بطولكرم، وفي مستوطنة كرمي تسور بالخليل.

واندلعت مواجهات في قلقيلية وكفر قدوم وكفر لاقف، والمدخل الشمالي لبيت لحم، وبيت أمر والعروب في الخليل، حيث أحرق الشبان فيها نقطة عسكرية.