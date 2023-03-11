القيادي البطش:  وضع الضفة يشبه الوضع قبل انسحاب الاحتلال من غزة

أكد القيادي خالد البطش رئيس دائرة العلاقات الوطنية بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 11/3/2023، أن الوضع اليوم في الضفة يشبه الى حد كبير الوضع ما قبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، مشدداً على ضرورة توسيع الاشتباك ليشمل ساحات عديدة.

جاء ذلك في كلمة للقيادي البطش، خلال فعاليات أسبوع القدس في مقر نقابة المهندسين بغزة.

وقال: في تاريخ الصراع مع الاحتلال ومع كل الغزاة سلح الله المسلمين بسلاح و وثائق لا يمكن تجاوزها وأعطانا الأدلة والبراهين أن الأرض لنا كعرب وكمسلمين، وكانت أهم تلك الأسلحة سورة الإسراء التي تعطينا المدد رغم تآمر أبناء جلدتنا وضعف أمتنا".

ودعا القيادي البطش إلى التركيز على عناوين النصر ووحدة الأمة العربية وجمع عناصر القوة الممكنة والمتاحة لقتال المحتل الذي بات يمر بأضعف أوقاته.

وتابع بالقول: العدو لا يحتمل هزيمة لمرة واحدة، لو انطلقت قوات الفتح من غزة ومن الضفة ولبنان أو من أي ساحة وطهرت كيلو متراً واحداً سيرحل المحتل عن عشرات الكيلومترات".

وأعرب القيادي البطش عن اعتقاده بأن عودة العلاقات بين السعودية وإيران، ستعيد الأمة إلى مسارها الصحيح.