بلجيكا تحظر تيك توك عن هواتف موظفي الحكومة

حظرت السلطات البلجيكية، استخدام تطبيق تيك توك المثير للجدل على هواتف العمل العائدة لموظفي الحكومة.

وأوضح ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، وفي معرض تعليقه على قرار الحظر، أن هذا ما قرره مجلس الأمن القومي بناءً على مشورة أجهزتنا الأمنية.

وقال دي كرو في تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر تويتر أنه لا مزيد من تيك توك على الهواتف الذكية كما دعا دي كرو الحكومات الإقليمية والمحلية إلى تطبيق حظر مماثل.

وبين رئيس الوزراء البلجيكي أن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية حيث أن الشركة المالكة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

وقالت شركة تيك توك في بيان أصدرته أنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى معلومات خاطئة أساسا.

ويأتي قرار الحظر في بلجيكا بعد أيام من حظر المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي تيك توك في هواتف الموظفين لديهم وذلك بسبب تزايد المخاوف من الشركة، واحتمالية أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين و تعزيز مصالحها.