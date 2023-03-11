لبنان: 3 قتلى و4 جرحى في حريق اندلع بمبنى سكني

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، اليوم السبت، في حريق اندلع في مبنى سكني بمنطقة سد البوشرية في المتن، شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية بأن "3 قتلى و4 جرحى سقطوا باندلاع حريق كبير صباحا في مبنى رابيل في الشارع المتفرع من شارع سوق الصيغة في سد البوشرية، وتم نقلهم إلى مستشفيات الارز، الجعيتاوي ومار يوسف".

وأفاد موقع "النشرة" اللبناني بان هناك معلومات صحافية مفادها بأن "الحريق سببه إشكال وقع بين عدد من الأشخاص من الجنسية الإفريقية يقطنون بالإيجار في أحد الأبنية"، مضيفا أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد الأشخاص أضرم النار بخصمه، وسرعان ما انتشرت النيران في المبنى".

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، اليوم السبت، في حريق اندلع في مبنى سكني بمنطقة سد البوشرية في المتن، شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية بأن "3 قتلى و4 جرحى سقطوا باندلاع حريق كبير صباحا في مبنى رابيل في الشارع المتفرع من شارع سوق الصيغة في سد البوشرية، وتم نقلهم إلى مستشفيات الارز، الجعيتاوي ومار يوسف".

وأفاد موقع "النشرة" اللبناني بان هناك معلومات صحافية مفادها بأن "الحريق سببه إشكال وقع بين عدد من الأشخاص من الجنسية الإفريقية يقطنون بالإيجار في أحد الأبنية"، مضيفا أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد الأشخاص أضرم النار بخصمه، وسرعان ما انتشرت النيران في المبنى".