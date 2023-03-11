قطر تعلن موعد شهر رمضان المبارك 2023 فلكياً

أعلنت دار التقويم القطري أنه طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون، فإن يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ فلكيا، وأن يوم الأربعاء 22 من شهر مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان لهذا العام.

ويبقى القرار الشرعي بدخول شهر رمضان المبارك لهذا العام من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقال المهندس فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لمجمع الشيخ عبدالله الأنصاري: إن هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام سيولد مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر مارس 2023، وذلك الساعة 8:24 مساء بتوقيت الدوحة المحلي (5:24 مساء بالتوقيت العالمي).

وأضاف المهندس فيصل الأنصاري: "من المستحيل رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ مساء يوم التحري (الثلاثاء 21 مارس 2023) في سماء دولة قطر، ومعظم الدول العربية والإسلامية لأن الهلال لن يكون قد ولد عند غروب شمس ذلك اليوم".

يشار إلى أنه من الثوابت الفلكية أن حركة القمر في مداره حول الأرض هي المحدد لبدايات ونهايات الأشهر الهجرية، بينما تعتبر حركة الأرض في مدارها حول الشمس هي التي تحدد بدايات ونهايات الأشهر الميلادية.