تركيا: 47 ألفاً و975 حصيلة ضحايا الزلازل

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد" أن حصيلة الوفيات جراء الزلازل جنوبي تركيا بلغت 47 ألفاً و975 شخصاً.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قال إن من بين الضحايا 6 آلاف و265 أجنبياً.

وأشار إلى أن العمل لا يزال جارياً لتحديد هويات 1619 شخصاً توفوا في الكارثة، إذ أُخذت عينات من حمضهم النووي وبصماتهم.

وقرر الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بتاريخ 20 مارس/آذار الجاري.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.