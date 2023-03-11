"الحركة الأسيرة" تدعو لجعل كل يوم ثلاثاء إحياءً لذكرى الثلاثاء الحمراء

دعت الحركة الأسيرة، مساء اليوم السبت، لجعل كل يوم ثلاثاء- إحياءً لذكرى الثلاثاء الحمراء التي قدم فيها الشعب الفلسطيني خيرة أبنائه على مشنقة الحرية زمن الانتداب والاحتلال البريطاني، وأطلقت عليها بـ "ثلاثاء الحرية"، حتى يلتقي صوتهم بصوت الشعب الفلسطيني تحت هتاف واحد "حرية ... حرية ... حرية".

وقالت الحركة في بيان لها: "إن وحدتنا داخل الأسر في مواجهة السجان نريدها -ويسعدنا أن نراها- تتجسد خارج السجن وتتجاوز كل ما جرى ويجري من مشاهد لا تسعدنا ولا نرضى أن تستمر، فعدونا لا يميز بين فلسطيني وآخر".

ودعت الحركة الأسيرة أمهات الشهداء وآبائهم ليكونوا عماد حراكهم ووقفات الإسناد لهم في مراكز المدن يوم الثلاثاء القادم 14/3/2023م الساعة 7:30 مساءً.

كما ودعت كافة النشطاء والإعلاميين عبر مواقع التواصل لإطلاق هاشتاغ "#الشعب_يريد_تحرير_الأسير".

وقالت: "إن إسنادكم لنا هو أساس صمودنا وعنوان وفائكم لنا، فليستمر حتى تحقيق مطالبنا وحريتنا، فكونوا كما عهدناكم دومًا أهل الوفاء والتضحية من أجل القضايا الكبرى".