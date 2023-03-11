الاحتلال يزعم اعتقال 5 فلسطينيين على خلفية زرع عبوة في "بيتار عيليت"

زعم جيش الاحتلال أنه و بالتعاون مع جهاز الشاباك، اعتقل اليوم السبت، 5 فلسطينيين من بيت لحم، للاشتباه بوقوفهم خلف زرع عبوة ناسفة على متن حافلة في مستوطنة بيتار عيليت جنوب القدس المحتلة.

وبحسب بيان مشترك، فقد تم اعتقال المشتبه به بوضع العبوة، و4 آخرين جمعيهم من سكان قرية بتير غرب بيت لحم، يشتبه بمساعدتهم له، كما تم مصادرة مركبة استخدمت من قبل المعتقلين.

وذكرت مصادر فلسطينية، صباح اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة لم تعرف هويتها، إلى جانب 4 شبان من بلدة بتير غرب بيت لحم، وذلك عقب مداهمات نفذتها بحق منازل المواطنين.

واعتقل كلًا من: وسام فؤاد عوينة، وأحمد عيسى أبو نعمة، وحمزة اياد قطوش، ومازن وليد عبيد الله.