القائد النخالة يعزي بشهداء شعبنا ويؤكد أن دم الشهداء وهج الانتصار الموعود

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة "أبو طارق"، اليوم السبت11/3/2023م، واجب التعازي والمواساة لعوائل الشهداء الكرام الذين ارتقوا برصاص الاحتلال المجرم في محافظات الضفة المحتلة.

وعزّى الأمين العام بكوكبة الشهداء الذين ارتقوا في جنين ونابلس وشهداء سرايا القدس - كتيبة جبع، مشيداً بصبر وصمود عوائلهم الكريمة بما قدمته من تضحية وعطاء من أجل الإسلام وفلسطين.

وأكد القائد النخالة خلال اتصاله بعوائل الشهداء الكرام، أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ماضية على عهدها مع الشهداء والسير على دربهم حتى تحقيق تطلعات وأمنيات شعبنا بالحرية، معتبراً أن عوائل الشهداء يمثلون عنواناً راسخاً وملهماً في مسيرة الصمود والمقاومة.