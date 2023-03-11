فيديو- من هو صالح المنصوف والسيرة الذاتية

من هو صالح المنصوف والسيرة الذاتية ، ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة جميع المعلومات التي من خلالها تتعرفون بشكل مفصل بخصوص هذه المعلومات في السطور التي تلي هذه المقدمة وجاءت بعد أن رصدنا وجود عمليات بحث الكترونية واسعة ومتصاعدة في الآونة الأخيرة وعن السبب وموعد الدفن ومعلومات أخرى متعلقة في هذا الرجل صالح المنصوف الذي توفى صباح اليوم في المملكة العربية السعودية ويترتب على الجميع بعد ذلك من المواصلة في القراءة حتى النهاية وهو التالي :

سبب وفاة صالح المنصوف في السعودية

وفي هذه الفقرة وضع لكم فريق الموقع الإجابة عن تساؤل الجمهور فيما يخص سبب وفاة صالح المنصوف عنم عمر يناهز 86 عاما ، وتوفى اليوم في احدى مشافي الرياض جراء اصابته بمرض عضال ألم به منذ فترة .

موعد دفن صالح المنصوف

حتى كتابة هذه المقالة التي عدها فريق الموقع لم يتم تحديد موعد دفن المتوفى صالح المنصوف لكنه من المتوقع ان يكون اليوم بعد صلاة العصر حيث يصلى على جثمانه ثم يواري الثرى إلى مثواه الأخير .

وفاة صالح المنصوف

أبو زيد علق : "رحم الله الفقيد والذي هو من الخطاطين الاوائل العرب والذي ترك ارثً كبير من ثقافه الخط العربي اسال الله لهُ العفو والغفران واسكنه فسيح جناته ".

ندى علقت على وفاة صالح المنصوف : " لا اله الا الله _ انا لله وانا اليه راجعون تابعت لقائه امس وحديثه عن العلم رحمه الله وغفر له ".

سلوى علقت : " انا لله وانا اليه راجعون ، أحسن الله عزاء عائلته واخوانه وعزائنا فيه توني والله كنت اشاهد مقطع له ، الله يغفر له ويرحمه ".

مهند علق على وفاة صالح المنصوف : " رحمتك يا رب .. الله يغفر له ويرحمه ويصبر اهله وذويه .. ويسكنه فسيح جناته .. سبحان مقدر الاقدار .. دعواتنا الصادقة له بالمغفرة".

حلمي علق :" من عجائب الصدف او القدر اصح الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، سبحان اللي اختص وفاته ب هذا اليوم_ عشان كلنا نتذكره وندعيله _كتب الشهادة ع العلم وغادر في يوم ذكرى العلم لنجدد الدعاء له مع يوم فخرنا ببيرق التوحيد ".

من هو صالح المنصوف السيرة الذاتية

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع تفاصيل الكشف عن من هو صالح المنصوف والسيرة الذاتية وضعنا لكم معلومات عامة عنه وهو التالي :

قبل ساعات من الاحتفاء بـ #يوم_العلم ..



وفاة خطاط العلم السعودي " صالح المنصوف " يوم أمس ؛ والذي حدّث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على بيرق التوحيد قبل أكثر من 50 عاماً .



pic.twitter.com/quFzprYWQ0 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) March 11, 2023

أولا: الاسم الكامل: صَالح سعد المنصُوف.

ثانيا: اسم الأب: سعد المنصوف.

ثالثا: الجنسية: السعودية.

رابعا: تاريخ الولادة: 1937 ميلادي.

خامسا: مكان الولادة: السعودية.

سادسا: العمر: 86 عامًا.

سابعا: الحالة الاجتماعية: متزوج.

ثامنا: تاريخ الوفاة: يوم الجمعة العاشر من شهر آذار مارس 2023 ميلادي.