مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول اليوم - ريال مدريد واسبانيول بث مباشر

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول اليوم السبت 11-3-2023 ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني الجاري ، ويبحث ما لا يقل عن سبعين ألف مشجع ومتفرج من مختلف انحاء دول العالم عبر محرك جوجل الشهير ومواقع التواصل الاجتماعي كافة من اجل الوصول إلى رابط المشاهدة لهذه المباراة النارية وتذاع مباشرة على قنوات بي أن سبورت الرياضية المشفرة وخصص فريق فلسطين اليوم الاخباري هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون أيضا على تشكيلة الفريقين والتوقيت وغيره ويمكن لكم الان المواصلة في المتابعة أي بالقراءة حتى الوصول إلى السطر الأخير من أجل التعرف على البث المباشر والناقل لمباراة ريال مدريد ضد اسبانيول وهو في السطور التي تلي هذه المقدمة .

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول اليوم السبت 11-3-2023

ويمكن لكم الان التعرف على رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول اليوم السبت 11-3-2023 وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــا حيث ينقل هذا الموقع تلك المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع وعن التوقيت فإن المباراة تنطلق في تمام الساعة الثالثة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين.

وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والامارات وتنظم هذه المباراة التي تجمع بين فريق ريال مدريد ضد اسبانيول على ملعب سنتياغو برنابيو .

ريال مدريد واسبانيول بث مباشر

ويمكن لكم التعرف على تشكيلة فريق ريال مدريد التي يواجه بها اسبانيول بعد قليل من الآن ويمكن لكم الان التعرف عليها وهي على النحو التالي :

أولا: وفي خط الهجوم فإنه يضم : اللاعبين فينيسيوس جونيور وفالفيردي وماركو أسينسيو (رودريغو).

ثانيا: وفي خط وسط يضم كل من اللاعب: فيضم اللاعبين أوريلين تشواميني وتوني كروس ولوكا مودريتش.

ثالثا: وفي خط الدفاع يضم كل من : إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر وكامافينغا وداني كارفاخال.

رابعا: ويتولى في حراسة المرمى اللاعب: تيبو كورتوا.

بث مباشر ريال مدريد الآن

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى تردد قناة Bein Sport 1 وهي تعرض مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول وفيما يلي تفاصيله وعلى القمر الصناعي النايل سات هو: 12064،والاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 27500، أما معامل تصحيح الخطأ فهو 6/5.

🚨⚠️ بيان رسمي من ريال مدريد |



• نظرًا لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة ضد نادي برشلونة واثنين من رؤسائه للاشتباه في الفساد، وعلاقاتهم مع نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، سيجتمع الرئيس مع مجلس الإدارة بشكل عاجل غدًا… https://t.co/Rv3sEWfZTX pic.twitter.com/aA7yELkeiS — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 11, 2023

وفي المركز الثاني يحتل فريق ريال مدريد برصيد 53 نقطة من عمر ترتيب الدوري الإسباني 2023 ، بفارق تسع نقاط عن فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني صاحب ال62 نقطة.

في المركز الثالث يأتي فريق اسبانيول الذي يواجه الريال اليوم في مواجهة صعبة لا سيما أن الريال يضم أقوى اللاعبين ، برصيد نقاط 27 نقطة حتى الآن .