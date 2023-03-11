"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأحد (12 مارس)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت11/3/2023م، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد (12 مارس)

وبينت الوزارة أن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشف الحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/10)، بالإضافة لكشف الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/10).

ودعت الوزارة في تصريح صحفي، المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشوفات التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره،، مشددة على أنها لن تسمح بمغادرة أي مسافر في غير موعد سفره المحدد.

وللاطلاع على كشف المسافرين رقم (2023/10) هنـــــــا

وكشف الجوازات المصرية رقم (2023/10) هنــــا