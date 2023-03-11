فيديو يوضح: هكذا تم اختيار حجاج قطاع غزة 2023 ؟

أعلن عادل الصوالحي مدير عام الحج بوزارة الاوقاف اليوم السبت 11/3/2023 ، ان عدد المسجلين لموسم الحج هذا العام ومنذ اليوم الأول لفتح باب التسجيل في 29/1/2023 ، 42 ألف و845 مواطناً ، في حين بلغ عدد المقبولين منهم ممن تمكنوا من دفعوا رسوم التسجيل 19 الفاً و 753 مواطناً ، وهم من تم إجراء القرعة عليهم .

شروط وزارة الاوقاف :

1-مرافقة الاخت او الزوجة أو الابنة لمن هم أقل من 45 عاماً ولا يوجد مرافق غيرهم وتقدموا بطلب رسمي الي لجنة الحج .

2-استثناء مرافقين لذوي الهمم بشرط ان يكون زوج او ابن او اخ او اب.

وبين ان حصة فلسطين من الحج تبلغ 6600 حاج مقسمة كالتالي : في المحافظات الشمالية "الضفة المحتلة وعددهم 4092 بنسبة 62% في حين بلغت نسبة حجاج المحافظات الجنوبية قطاع غزة 38% ليصل عددهم لـ2508 .

وأشار الى انه سيتم إجراء قرعة لـ 65 حاجاً وحاجة وبقرار من جالية الفلسطينية من جمهورية مصر في سفارة فلسطين في القاهرة.

وعن عدد الحجاج المقبولين من العام الماضي بلغ 525 حاجاً

نقاط القرعة وفقا للمقتضيات التالية:

من هم اقل من 50 عاماً نقطة واحدة

تترواح اعمارهم 50 عاماً وحتى 55 عامتاً نقطتين

أكثر من 70 عاماً..3 نقاط