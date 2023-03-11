ماذا قال بنزيمة لمدرب منتخب فرنسا؟

علق نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، على تصريحات مدرب منتخب بلاده فرنسا، ديدييه ديشامب، بشأن ما حدث حين استبعاده من مونديال قطر.

وقال بنزيمة في فيديو على حسابه الشخصي مخاطباً ديشامب: "كاذب.. أنت كاذب"، كما كتب مهاجم ريال مدريد "عزيزي ديدييه.. طاب مساؤك".

ومن جانبه، قال ديشامب في تصريحاته "عندما تعرض بنزيمة للإصابة، رافقه طبيبنا للعيادة لإجراء أشعة الرنين المغناطيسي، وأطلع كريم، الأطباء في مدريد على الوضع، وعندما عاد للفندق بعد منتصف الليل، قدم لي التقرير".

وتابع ديشامب:" إن تشخيص طبيبنا تطابق مع تشخيص أطباء مدريد، وفي أحسن الأحوال، لم يكن من الممكن عودته للتدريبات قبل 10 كانون الأول/ ديسمبر 2022".

وأضاف :"بقينا مع بنزيمة لمدة 20 دقيقة، وطلبت منه تنسيق الأمر مع مدير المنتخب، لكن عندما استيقظت علمت برحيله، لقد كان قراره، وهو لن يخبرك خلاف ذلك، لكنني تفهمت موقفه وأحترمه".