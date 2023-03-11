"فلسطين اليوم" تنشر عدد المسجلين في كل محافظات القطاع وعدد من تم اختيارهم

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اليوم السبت 11/3/2023 ، أسماء حجاج قطاع غزة للعام 2023 ، ضمن قرعة علنية ، وخاصة انه تم الاعلان ان عدد المسجلين للحج بلغ 42 الف و845 ، في حين كان عدد المقبولين بعد دفعهم للرسوم 19 الفاً و753 مسجلا وهم الذين تم إجراء القرعة عليهم .

الاوقاف : بيت حانون 260 حاج مسجل وتم اختيار 67 حاج وحاجة

الاوقاف : بيت لاهيا 670 حاج مسجل وتم اختيار 116 حاج وحاجة

الاوقاف : جباليا 1806 حاج مسجل وتم اختيار 278 حاج وحاجة

الأوقاف : غزة 8196 حاج مسجل وتم اختيار 471 حاج وحاجة

المحافظات الوسطى : النصيرات 913 حاج مسجل وتم اختيار 98 حاج وحاجة

المحافظات الوسطى : البريج 406 حاج مسجل وتم اختيار 53 حاج وحاجة

المحافظات الوسطى : الزوايدة 153 حاج مسجل وتم اختيار 28 حاج وحاجة

المحافظات الوسطى: المغازي 260 حاج مسجل وتم اختيار 38 حاج وحاجة

المحافظات الوسطى : دير البلح 986 حاج مسجل وتم اختيار 111 حاج وحاجة

خانيونس : 3005 حاج مسجل وتم اختيار334 حاج وحاجة