بالصور وزارة الأوقاف: مكرمة سعودية بـ1000 مقعد لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى

كشف وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ، حاتم البكري، اليوم السبت 11 مارس 2023، عن تخصيص 1000 اسم لمكرمة حج من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لأهالي الشهداء والأسرى، لقطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة مناصفة.

وعبّر وزير الأوقاف، عن أمله بنجاح موسم الحج هذا العام والخروج من القرعة محققين الهدف الذي من أجله يتوجه الحجاج إلى بيت الله الحرام وهو تحقيق التقوى.

وقال البكري: "من يقع عليه الاخيار بالحج لهذا العام يجب أن يحافظ عليه حفاظاً متيناً ولا يخرج حتى يري الله عز وجل ما منه التزاما بما أمر به، منوهاً إلى حجاج الضفة وغزة والقدس سيكونوا بنفسية واحدة، وسيكون فريق الحج فريقاً فلسطينياً يمثل الكل الفلسطيني".

وأضاف البكري: "أنّ من يقع عليه الاخيار بالحج لهذا العام يجب أن يحافظ عليه حفاظاً متيناً ولا يخرج حتى يُري الله عز وجل منه التزاماً بما أمر به، منوهاً إلى حجاج الضفة وغزة والقدس سيكونوا جسداً واحداً، كما سيكون فريق الحج فريقاً فلسطينياً يمثل الكل الفلسطيني".

وتقدم الشيخ البكري، بالشكر لجميع الموظفين العاملين في مرافق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مشدداً على أن وزارة الأوقاف في الضفة وغزة هي "وزارة واحدة" ولا فرق بين الضفة وغزة، وهي التي أسسها الشهيد الراحل ياسر عرفات طيب الله ثراه.

وأضاف :"وزارة الأوقاف كل حجاج بيت الله الحرام من الضفة الغزة هم على رؤسنا جميعاً، وستعمل على أن تكون بعثة الحج تمثل الشعب الفلسطيني بأكمله".

ووجه الشيخ البكري، التحية للشهداء الأبرار الذين اقسموا أن يكونوا بارين لأرضهم فلسطين والمقدسات الإسلامية، باعثاً التحية للعديد من الشهداء القادة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله.

وقال البكري: العدو الصهيوني لا يفرق بيننا بالمطلق، فلهيب حممه التي يصبها سواء على غزة أو الضفة أو القدس؛ هي تُصب عليهم لأنهم فقط فلسطينيين وما يدل على ذلك عدد الشهداء الذي بلغ 80 شهيداً، إذ لم يفرق بينهم الاحتلال".

ورأى وزير الأوقاف، أنه لا وجود لراية الإنقسام بين الضفة وغزة، مطالباً بضرورة الحفاظ على دماء الشهداء التي بُذلك في سبيل الله والوطن، متوجهاً لجميع الفصائل بالاستجابة لنداء الرئيس محمود عباس لإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية فالشعب تواق لها بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

































