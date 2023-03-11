الجهاد الإسلامي: نرحب بالاتفاق السعودي الإيراني وعودة العلاقات بين البلدين المسلمين 

رحّبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 11 مارس 2023، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الاتفاق الإيراني السعودي وعودة العلاقات بينهما خطوة مهمة وكبيرة في الاتجاه الصحيح.

وقالت الحركة في تصريح صحفي صدر عنها: "إن تخفيف حدة التوترات بالمنطقة يعود بالمصلحة على منطقتنا ويخدم مصالح شعوب ودول عالمنا العربي والاسلامي".

وأضافت: "نأمل أن يكون للاتفاق بين البلدين المسلمين مردود إيجابي على القضية الفلسطينية ويدعم حق شعبنا في نضاله ومقاومته من أجل استرداد حقوقه التاريخية والشرعية الثابتة".

نص التصريح كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

🔻 تصريح صحفي

نرحب بالاتفاق السعودي الإيراني وعودة العلاقات بين البلدين المسلمين

▪️ترحب حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية.

▪️إن الاتفاق الإيراني السعودي وعودة العلاقات بينهما خطوة مهمة وكبيرة في الاتجاه الصحيح.

▪️إن تخفيف حدة التوترات بالمنطقة يعود بالمصلحة على منطقتنا ويخدم مصالح شعوب ودول عالمنا العربي والاسلامي.

▪️نأمل أن يكون للاتفاق بين البلدين المسلمين مردود إيجابي على القضية الفلسطينية ويدعم حق شعبنا في نضاله ومقاومته من أجل استرداد حقوقه التاريخية والشرعية الثابتة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 19 شعبان 1444هـ، 11 مارس 2023م