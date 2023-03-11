من هو زوج الأميرة ايمان عبدالله الثاني- ديانة زوج الأميرة ايمان عبدالله الثاني، بعد أن صرح الديوان الملكي الأردني عن تفاصيل موعد زواج الأميرة إيمان عبدالله الثاني بعد أن شاهد العالم خطبتها على أحد الشبان وسط حضور لافت للعائلة المالكية وبعض المسؤولين الكبار في الجمهورية الأردنية، إذ وفق اعلان الديوان الملكي، فإن موعد زواج الأمير ايمان عبدالله الثاني سيكون يوم الأحد الموافق 12 من مارس 2023، بعد مرور عام على خطبتهما.

جنسية زوج الأميرة ايمان عبد الله الثاني

جنسية زوج الأميرة ايمان عبد الله الثاني، بدأ رواد موقع التواصل الاجتماعي في البحث عن موعد زواج الأميرة بنت عبدالله الثاني، كما يبحث الناس الآن، من هو زوج الأميرة ايمان بنت عبدالله الثاني، بعد أن خطفا الأضواء يوم اشهارهما، إضافة إلى اقتراب يوم زواجهما، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل السيرة الذاتية وعمر وجنسية زواج الأميرة ايمان عبدالله الثاني، بعد أن تصدرا محركات البحث المختلفة.

الف مبروك علما ان ديانة جميل ألكساندر ترميوتس زوج الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني هي الإسلام.

وهو رجل اعمال ناجح جدا 🌹🌹🌹 — عادل العصيل (@libermoh22) March 6, 2023

خطيب الأميرة ايمان عبدالله الثاني ويكيبيديا

خطيب الأميرة ايمان عبدالله الثاني ويكيبيديا، بعد أن تصدر زوج الأميرة ايمان بنت عبدالله الثاني مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الأردنية والعربية، بات الجميع يبحث عن السيرة الذاتية لزوج الأميرة ايمان عبدالله الثاني، إذ إن اسمه جميل ألكساندر، و يحمل الديانة المسيحية، قبل أن يدخل الإسلام قُبيل اعلان خطوبته على الأميرة إيمان عبد الله الثاني بن الحسين، إذ ينتمي إلى أصول يونانية، وولد في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس عام 1994، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل مدير ورئيس تطوير الأعمال في شركة Amarla خلال الفترة بين عامي 2018 و 2020، وبات الآن من أهم رجال الأعمال في فترة قصيرة، ليتمكن من إنشاء شركته الخاصة المعنية بالأعمال الاستثمارية.

زوج الأميرة ايمان عبدالله السيرة الذاتية

زوج الأميرة ايمان عبدالله السيرة الذاتية، هو يوناني الأصل، ووالداه يحملان الهوية والديانة المسيحية، قبل أن يعتنق الديانة الإسلامية قبل أن يعقد قرانه على الأميرة بنت الملك عبدالله الثاني، ومن المقرر أن يقام حفل زفافهما يوم غد الأحد 12 مارس 2023، وسط حضور عائلي وبعض المقربون والشخصيات المسؤولة في البلاد، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني في تصريح له.