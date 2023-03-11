بعد تدهور وضعه الصحي.. القيادي عدنان يواصل معركة إضراب الكرامة

يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، اليوم السبت 11-3-2023، معركة الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الخامس بعد الثلاثين على التوالي؛ رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وأفادت، مؤسسة مهجة القدس للأسرى، الخميس، بأن مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير المضرب عن الطعام، الشيخ القيادي خضر عدنان المضرب عن الطعام لـما يسمى بـ"مشفى سجن الرملة" بعد تدهور حالته الصحية.

وكان قد أعلن القيادي الشيخ عدنان عن إضرابه منذ لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في الخامس من فبراير الماضي.

واحتجزت إدارة مصلحة سجون الاحتلال القيادي عدنان طوال هذه المدة في زنازين معتقل "الجلمة"، وتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة، وظروف اعتقال قاسية، كما واجه ضغوطا كبيرة من قبل أجهزة الاحتلال.

جدير ذكره أن الأسير الشيخ عدنان تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.