أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11-3-2023

يبحث الكثير من المتابعين بشكلٍ دائم حول العالم وبالعالم العربي خاصةً عن أسعار الذهب، فهي من الموضوعات الهامة التي تلاقي بحثاً كبيراً من قبل شريحة كبيرة من الناس، وخاصة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج.

ونحرص في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب المحلية في مصر تبعاً للأسعار في الأسواق العالمية.

وقد شهدت أسعار بيع الذهب في مصر بمختلف عياراته، اليوم السبت 11-3-2023، انخفاضا خلال بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة في مصر.

وجاءت أسعار بيع الذهب وكافة عياراتها في مصر اليوم السبت 11-3-2023، كما يلي:

- سعر الذهب اليوم عيار 24

بلغ سعر عيار الذهب عيار 24 نحو 2125 جنيها للبيع، و2114 جنيهًا للشراء.

- سعر الذهب اليوم عيار 22

وجاء سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 1948 جنيها للبيع، و1938 جنيها للشراء.

- سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر عيار الذهب عيار 21 نحو 1860 جنيها للبيع، و1850 جنيها للشراء.

- سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم، نحو 1594 جنيهًا للبيع، و1585 جنيهًا للشراء.

- سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد بلغ، نحو 14880 جنيهًا للبيع، و14800 جنيه للشراء.