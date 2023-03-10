الآلاف يشاركون في تشييع الشهيد الطفل أمير عودة في قلقيلية

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا جثمان الشهيد الطفل امير عودة الذي ارتقى برصاص الاحتلال بعد عصر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.

وانطلق موكب التشييع بمراسم عسكرية من مستشفى درويش نزال الحكومي ومن ثم تم نقل جثمان الشهيد للصلاة عليه في مسجد ابو عبيدة ومن ثم حمل على الكتاف الى مقبرة الشهداء في المدينة وسط هتافات تدعوا فصائل المقاومة للانتقام.

من جانبه نعى محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة شهداء محافظة قلقيلية الذين ارتقوا هذا اليوم وهم الشهيد عبد الكريم الشيخ من بلدة سنيريا والذي استشهد برصاص احد المستوطنين صباح هذا اليوم والشهيد الطفل امير عودة الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال على الحاجز الشمالي للمدينة.

وطالب رواجبة المجتمع الدولي بضرورة التحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا الفلسطيني وخاصة ان جنود الاحتلال والمستوطنين باتوا يمارسون هواية القنص والقتل للفلسطينيين الابرياء.