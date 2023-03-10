المعارضة تشن هجوماً لاذعاً على نتنياهو بعد اتفاق التطبيع بين طهران و السعودية

شن قادة المعارضة "الإسرائيلية" هجوما لاذعا على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بعد أن توصلت إيران والسعودية إلى اتفاق بشأن مبادرة الصين لتطبيع العلاقات ، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

بيني غانتس ، زعيم حزب الوحدة الوطنية ووزير الحرب الأسبق ، قال: "إن نتنياهو كان منشغلاً بانقلاب قضائي وأهمل الأمن"، مضيفًا "هذا هو نتيجة ترك نتنياهو تمام بالأمن والمواطنين والانشغال بالانقلاب القضائي".

من جهته ، وصف رئيس الوزراء السابق يائير لابيد الصفقة بين السعودية وإيران بـ "الفشل التام" لسياسة حكومة نتنياهو الخارجية و "فشل الجدار الأمني ​​الإقليمي الذي عملت جاهدة على بنائه ضد طهران".

و أعلنت إيران والسعودية ، اليوم الجمعة ، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد انقطاع منذ عام 2016.

وبحسب البيان الثلاثي ، فقد تم التوصل إلى الاتفاق السعودي الإيراني بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.