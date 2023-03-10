عملية ديزنغوف كادت أن توقع المزيد من القتلى

قالت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الجمعة أنه كاد يسقط في عملية ديزنغوف بتل أبيب المزيد من القتلى قبل انتهاء رصاصاته أو توقف سلاحه.

وبحسب الصحيفة، فإن منفذ العملية معتز الخواجا، وصل إلى تقاطع شارعي ديزنغوف - بن غوريون، حوالي الساعة 8:40 مساءً، وبالقرب من أحد المطاعم أطلق النار على 3 إسرائيليين كانوا يرتدون أزياء "عيد المساخر"، وأصيب أحدهما في الرأس بشكل مباشر.

وأكدت أن اثنين آخرين من المصابين لا زالوا تحت الخطر.

وأشارت إلى أن الخواجا دخل إلى زقاق بين مبنيين في شارع ديزنغوف، وكان من بين من يلاحقه شرطي كان في حانة قريبة، وجنديان من الجيش من وحدة ماجلان كانا في إجازة، وإسرائيلي آخر مسلح، وأطلقوا جميعهم النار تجاه المنفذ وقاموا بتصفيته.