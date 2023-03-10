الجهاد تنعي الشهيدين عبد الكريم الشيخ وأمير عودة من قلقيلية

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين، الشاب: عبد الكريم بديع الشيخ (20 عاماً)، والفتى: أمير مأمون عودة (16 عاماً)، اللذين ارتقيا برصاص جنود الاحتلال ومستوطنيه بمحافظة قلقيلية المحتلة.

وقدمت الحركة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، التعازي لعائلتي الشهيدين وأهلنا في قلقيلية.

وأكدت الجهاد الاسلامي أن استمرار جرائم العدو وقطعان مستوطنيه، سيواجه بصمود شعبنا وبسالة مقاومينا، مشددة على أن هذا الدم الطاهر الممتد في كل الساحات هو وقود المعركة ووهج الانتصار القادم مهما بلغت التضحيات، فما النصر إلا صبر ساعة.

