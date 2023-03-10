جريمة قتل جديدة في شفاعمرو بالداخل المحتل

قتل مواطن، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار، ليلة أمس في شفا عمرو بالداخل المحتل.

وحسب المصادر المحلية، فقد قتل جودت شوفانية (44 عاما) جراء عيارات نارية أصيب بها في الجزء العلوي من جسده، ووصفت إصابته بالحرجة، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بإصابته، صباح اليوم.

الجدير بالذكر، أن بلدات الداخل المحتل تشهد جرائم عنف وقتل بشكل يومي، إذ يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الاسرائيلية عن القيام بدورها في اجتثاث الظاهرة الآخذة بالاستفحال، سيما وأن غالبية الجرائم لم تُفك رموزها وغالبا يتم تقييدها ضد مجهول.

وبمقتل شوفانية يرتفع عدد القتلى في الداخل المحتل لـ 28 قتيلا منذ بداية عام 2023، ظل تواطؤ شرطة الاحتلال بالتصدي لعصابات الإجرام.