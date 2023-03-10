عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس المحتلتين

أصيب عشرات المواطنين، عقب صلاة الجمعة اليوم، بينهم إصابة خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس.

وأفادت وزارة الصحة بوصول إصابة حرجة برصاص قوات الاحتلال الحي في الصدر إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.

وفي بيت دجن، أصيب 10 فلسطينيون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وسُجلت حالة سقوط وإصابة صحفي، إثر قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في جنوب نابلس.

وحسب المصادر المحلية، فقد، اندلعت مواجهات تخللها إطلاق قنابل الغاز السام والصوت في بلدة بيتا ومحيط جبل صبيح، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي الخليل، فقد شهدت المدينة مواجهات عنيفة في منطقة بيت زعتة ببلدة بيت أمر شمال المدينة.

وفي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط خيمة الاعتصام في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت المصادر المقدسية، أن قوات الاحتلال أحاطت بالخيمة، التي أدى فيها عشرات المواطنين صلاة الجمعة دعماً للأهالي المهددة منازلهم بالهدم في حي البستان ووادي قدوم.