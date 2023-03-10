البطش: التصعيد في الضفة المحتلة قد يصل إلى غزة

أكد منسق القوى الوطنية والإسلامية القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن وحدة الدم والخندق هي طريقنا للعودة إلى الديار.

وقال القيادي البطش في تصريحات صحفية: التصعيد ضد الضفة الغربية قد يصل إلى غزة ضمن محاولات الاحتلال الخروج من الخلافات الإسرائيلية".

وأضاف البطش: الأسرى ماضون بخطواتهم الاحتجاجية ولن ترهبهم العقوبات ولا التهديدات ومغامرة الاحتلال داخل السجون سيكون لها انعكاسات كبيرة".

وتابع قائلاً: المطلوب مكن كل أطراف الشعب الفلسطيني مزيد من التحرك الجماهيري الفاعل على كل المستويات لوضع قضية الأسرى في مسارها الصحيح".