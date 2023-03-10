خلال وقفة تضامناً مع الأسرى

البطش: التصعيد في الضفة المحتلة قد يصل إلى غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:44 م
10 مارس 2023
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أكد منسق القوى الوطنية والإسلامية القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن وحدة الدم والخندق هي طريقنا للعودة إلى الديار.

وقال القيادي البطش في تصريحات صحفية: التصعيد ضد الضفة الغربية قد يصل إلى غزة ضمن محاولات الاحتلال الخروج من الخلافات الإسرائيلية".

وأضاف البطش: الأسرى ماضون بخطواتهم الاحتجاجية ولن ترهبهم العقوبات ولا التهديدات ومغامرة الاحتلال داخل السجون سيكون لها انعكاسات كبيرة".

وتابع قائلاً: المطلوب مكن كل أطراف الشعب الفلسطيني مزيد من التحرك الجماهيري الفاعل على كل المستويات لوضع قضية الأسرى في مسارها الصحيح".

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