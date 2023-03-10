سعر الذهب اليوم الجمعة 10-3-2023 في سوريا عيار 21 و 18

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:56 ص
10 مارس 2023
سعر الذهب اليوم الجمعة 10-3-2023 في سوريا عيار 21 و 18
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

جاء أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-3-2023 عيار 21 وباقي العيارات بالليرة السورية على النحو الآتي: _

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-3-2023

سعر الذهب عيار 21  في دمشق اليوم ، شراء: 385,000 ، مبيع: 389,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21  في الحسكة اليوم ، شراء: 389,000 ، مبيع: 392,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21  في حلب اليوم ، شراء: 385,000 ، مبيع: 389,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21  في ادلب، اليوم ، شراء: 388,000 ، مبيع: 390,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا 

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 421,714 وشراء 420,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 386,571 وشراء 385,524 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 369,000 وشراء 368,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع  316,286و شراء 315,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 246,000 وشراء 245,333 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 210,857 وشراء 210,286 ليرة .

سعر الاونصة  وصل عند مستوى بيع 13,115,314 وشراء 13,079,771 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 2,952,000 وشراء 2,944,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 421,714,286 وشراء 420,571,429 ليرة .

وفي نهاية المقالة نود ان نشير إلى ان هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي بسيط . 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات