سعر الذهب اليوم الجمعة 10-3-2023 في سوريا عيار 21 و 18

جاء أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-3-2023 عيار 21 وباقي العيارات بالليرة السورية على النحو الآتي: _

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 10-3-2023

سعر الذهب عيار 21 في دمشق اليوم ، شراء: 385,000 ، مبيع: 389,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في الحسكة اليوم ، شراء: 389,000 ، مبيع: 392,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في حلب اليوم ، شراء: 385,000 ، مبيع: 389,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في ادلب، اليوم ، شراء: 388,000 ، مبيع: 390,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 421,714 وشراء 420,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 386,571 وشراء 385,524 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 369,000 وشراء 368,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 316,286و شراء 315,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 246,000 وشراء 245,333 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 210,857 وشراء 210,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 13,115,314 وشراء 13,079,771 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 2,952,000 وشراء 2,944,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 421,714,286 وشراء 420,571,429 ليرة .

وفي نهاية المقالة نود ان نشير إلى ان هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي بسيط .